19 апреля, 16:06 • 11597 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 19427 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
19 апреля, 13:12 • 27332 просмотра
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
19 апреля, 06:49 • 24993 просмотра
Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
18 апреля, 20:40 • 42126 просмотра
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
18 апреля, 16:38 • 51069 просмотра
Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
18 апреля, 11:38 • 47013 просмотра
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном КрымуPhotoVideo
18 апреля, 09:24 • 52589 просмотра
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
17 апреля, 16:34 • 53372 просмотра
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
17 апреля, 14:55 • 70393 просмотра
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Украина будет экспортировать оружие в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар - Зеленский

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Зеленский анонсировал 10-летние соглашения с 11 странами об экспорте и совместном производстве оружия. Украина также расширяет сотрудничество со странами ЕС и Кавказа.

Киев договорился об экспорте украинского оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Об этом в эфире телемарафона сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Подробности

По его словам, соглашения подписаны с "ключевыми странами" сроком на 10 лет.

Запрос у нас уже от 11 стран – Ближний Восток и Залив, плюс понемногу присматриваемся к Кавказу. В этом Drone Deal будет по меньшей мере 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия. Предусмотрено совместное производство – строительство наших линий производства как в Украине, так и в других государствах. Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют. И есть договоренность о финансировании на год соответствующего объема и зафиксированное количество лет

- сказал глава государства.

Он уточнил, что Украина планирует заключить соответствующие договоры с ведущими европейскими государствами.

"Уже есть начало работы с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами. Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить", - рассказал Зеленский.

Напомним

Из-за войны в Иране возникают риски для поставок вооружения Украине, однако Киев уже работает с партнерами над тем, чтобы минимизировать возможные последствия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

