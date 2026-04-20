Украина будет экспортировать оружие в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар - Зеленский
Зеленский анонсировал 10-летние соглашения с 11 странами об экспорте и совместном производстве оружия. Украина также расширяет сотрудничество со странами ЕС и Кавказа.
Киев договорился об экспорте украинского оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Об этом в эфире телемарафона сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.
По его словам, соглашения подписаны с "ключевыми странами" сроком на 10 лет.
Запрос у нас уже от 11 стран – Ближний Восток и Залив, плюс понемногу присматриваемся к Кавказу. В этом Drone Deal будет по меньшей мере 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия. Предусмотрено совместное производство – строительство наших линий производства как в Украине, так и в других государствах. Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют. И есть договоренность о финансировании на год соответствующего объема и зафиксированное количество лет
Он уточнил, что Украина планирует заключить соответствующие договоры с ведущими европейскими государствами.
"Уже есть начало работы с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами. Безусловно, у нас хорошие отношения с Британией и Францией. Я уверен, что там все это будет также происходить", - рассказал Зеленский.
Из-за войны в Иране возникают риски для поставок вооружения Украине, однако Киев уже работает с партнерами над тем, чтобы минимизировать возможные последствия. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
