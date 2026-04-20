Украина будет экспортировать оружие в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар - Зеленский

Киев договорился об экспорте украинского оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Об этом в эфире телемарафона сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

По его словам, соглашения подписаны с "ключевыми странами" сроком на 10 лет.

Запрос у нас уже от 11 стран – Ближний Восток и Залив, плюс понемногу присматриваемся к Кавказу. В этом Drone Deal будет по меньшей мере 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия. Предусмотрено совместное производство – строительство наших линий производства как в Украине, так и в других государствах. Новые технологии, которые мы совместно разрабатываем вместе с тем или иным государством, в которые они инвестируют. И есть договоренность о финансировании на год соответствующего объема и зафиксированное количество лет