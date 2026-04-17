Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Saab JAS 39 Gripen

Зеленский призвал к совместной миссии по безопасности в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Президент предложил украинский опыт защиты моря для безопасности в Ормузском проливе. Он подчеркнул важность единства из-за рисков для ПВО.

Зеленский призвал к совместной миссии по безопасности в Ормузском проливе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество должно действовать сообща для устранения угроз в Ормузском проливе и защиты свободы судоходства. Об этом Зеленский заявил в обращении к участникам онлайн-заседания по свободе судоходства в Ормузском проливе, передает УНН.  

Мы все должны работать вместе, чтобы устранить угрозы в Ормузском проливе таким образом, чтобы это помогло защитить свободу судоходства во всем мире. Решения, принятые по Ормузу сейчас, будут определять, как другие агрессивные акторы будут воспринимать возможность создания проблем в других проливах и на других фронтах. Мы должны быть как можно более конкретными и четкими, чтобы через полгода не оказаться в такой же ситуации, как в Газе, где еще многое нужно сделать: безопасность там до сих пор в основном нестабильна, восстановление фактически не началось, а многие гуманитарные проблемы остаются нерешенными. В Ормузе есть задачи безопасности, которые нельзя решить с помощью только политических решений 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что нужно определить, что именно в Ормузе зависит от всех, а что – от США. Также важно привлечь страны Ближнего Востока так, чтобы были учтены их общие интересы. Ключевой принцип – после войны безопасность должна усилиться, а не ослабнуть. 

Во-вторых, нужно как можно скорее организовать встречу наших военных команд и проработать все критические аспекты того, как могла бы работать миссия безопасности в Ормузе и какой опыт может предложить каждая из сторон. Украина уже осуществляла очень похожую миссию в Черном море. Россия также пыталась заблокировать наше море, и мы имеем опыт сопровождения торговых судов, разминирования, защиты от воздушных атак и общей координации таких операций. Украинцы уже работают в регионе Залива над безопасностью в воздухе. Мы также можем способствовать безопасности на море 

- добавил Зеленский. 

По его словам, война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины, ведь Россия не собирается уменьшать количество и жестокость своих ударов, тогда как США могут ослаблять давление на нее, что может привести к дефициту вооружения, особенно средств ПВО.

Итак, Европа должна предпринимать еще более сильные шаги для защиты жизней, прежде всего для противодействия баллистическим угрозам и сохранения давления на Россию. Я благодарен всем странам, которые помогают нам в этом, в частности поставляют средства противовоздушной обороны, поддерживают PURL и ускоряют внутреннее производство. Основные регионы мира должны больше полагаться на собственные силы: Европа, Ближний Восток и страны Залива, а также основные регионы Азии, Канада, Австралия и Новая Зеландия 

- отметил Президент. 

Напомним 

Из-за войны в Иране возникают риски для поставок вооружения Украине, однако Киев уже работает с партнерами над тем, чтобы минимизировать возможные последствия. 

Павел Башинский

