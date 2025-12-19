Украина: 20 декабря большинство регионов столкнутся с отключениями света
Киев • УНН
20 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В большинстве регионов Украины 20 декабря будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 20 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
