Украина: 20 декабря большинство регионов столкнутся с отключениями света

15:48 • 718 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 1818 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 3908 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 12083 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 12403 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 12807 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 14941 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12364 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 18789 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10848 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
публикации
Эксклюзивы
Один из крупнейших жилых массивов Одессы без света, воды и тепла из-за атаки рф: показали последствия 19 декабря, 06:44 • 5006 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается 19 декабря, 09:27 • 11037 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать 19 декабря, 10:04 • 19412 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантов 10:41 • 18021 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4 11:05 • 20616 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 12083 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 18789 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4 11:05 • 20743 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 25565 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 51872 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы 18 декабря, 11:44 • 57582 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп 17 декабря, 19:12 • 39596 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга 17 декабря, 16:22 • 37967 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн 17 декабря, 12:18 • 44272 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей 17 декабря, 06:16 • 49231 просмотра
Украина: 20 декабря большинство регионов столкнутся с отключениями света

Киев • УНН

 • 66 просмотра

20 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Украина: 20 декабря большинство регионов столкнутся с отключениями света

В большинстве регионов Украины 20 декабря будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 20 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе 

- резюмировали в Укрэнерго.

В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся16.12.25, 17:35 • 40924 просмотра

Антонина Туманова

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина