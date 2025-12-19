Україна: 20 грудня більшість регіонів зіткнуться з відключеннями світла
Київ • УНН
20 грудня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У більшості регіонів України 20 грудня діятимуть графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 20 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
