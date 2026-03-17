Ударил ножом правоохранителя и военного ТЦК – в Николаеве задержали мужчину

Эксклюзив
13:37 • 3484 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
13:00 • 9394 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
12:18 • 10641 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
11:42 • 17036 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:29 • 13145 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
10:34 • 12272 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
17 марта, 07:54 • 16973 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
16 марта, 17:55 • 32765 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 50948 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 36326 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посольство США в Багдаде атаковали ракетами и дронами17 марта, 04:45 • 10414 просмотра
МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте17 марта, 06:01 • 24023 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 21347 просмотра
Зеленский раскрыл детали лжи Ирана о поставках тысяч дронов россии17 марта, 07:37 • 16692 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 15654 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
11:42 • 17053 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 15678 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 38325 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 53624 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 46095 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 4522 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 15678 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 21363 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 42375 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 52183 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервис)
Отопление

Ударил ножом правоохранителя и военного ТЦК – в Николаеве задержали мужчину

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

33-летний житель ранил правоохранителей во время проверки документов. Злоумышленник задержан, ему грозит пожизненное заключение за посягательство на жизнь.

Ударил ножом правоохранителя и военного ТЦК – в Николаеве задержали мужчину

В Николаеве полицейские задержали мужчину, который во время проверки документов ударил ножом правоохранителя и военного ТЦК и СП. В результате полученных ранений полицейский и военнослужащий ТЦК и СП госпитализированы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области, передает УНН.

17 марта в отдел полиции № 1 Николаевского районного управления поступило сообщение о том, что во время мероприятий по оповещению граждан совместный наряд военнослужащих ТЦК и СП и полиции пытался проверить документы у мужчины, однако тот отказался их предоставить. Ведя себя агрессивно, он нанес ножевые ранения правоохранителю и военнослужащему ТЦК и СП. В результате полученных ранений полицейский и военнослужащий ТЦК и СП госпитализированы

- говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители установили и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель. Также изъято орудие преступления – нож.

Действия злоумышленника следователи квалифицировали по ст. 348 УК Украины ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего"). Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы

- отметили правоохранители.

Напомним

13 марта в районе населенного пункта Нижние Млыны группа лиц численностью до 20 человек препятствовала группе оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полицейских. По информации ТЦК, шестеро граждан подлежат мобилизации, сейчас они проходят ВВК.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Украина
Николаев