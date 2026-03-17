Ударил ножом правоохранителя и военного ТЦК – в Николаеве задержали мужчину

В Николаеве полицейские задержали мужчину, который во время проверки документов ударил ножом правоохранителя и военного ТЦК и СП. В результате полученных ранений полицейский и военнослужащий ТЦК и СП госпитализированы. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области, передает УНН.

17 марта в отдел полиции № 1 Николаевского районного управления поступило сообщение о том, что во время мероприятий по оповещению граждан совместный наряд военнослужащих ТЦК и СП и полиции пытался проверить документы у мужчины, однако тот отказался их предоставить. Ведя себя агрессивно, он нанес ножевые ранения правоохранителю и военнослужащему ТЦК и СП. В результате полученных ранений полицейский и военнослужащий ТЦК и СП госпитализированы - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители установили и задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель. Также изъято орудие преступления – нож.

Действия злоумышленника следователи квалифицировали по ст. 348 УК Украины ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего"). Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы - отметили правоохранители.

13 марта в районе населенного пункта Нижние Млыны группа лиц численностью до 20 человек препятствовала группе оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полицейских. По информации ТЦК, шестеро граждан подлежат мобилизации, сейчас они проходят ВВК.