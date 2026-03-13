На Полтавщині цивільні напали на військових ТЦК - шестеро з них проходять ВЛК
Київ • УНН
Біля Нижніх Млинів група з 20 осіб атакувала військових газом, спричинивши опіки. Поліція затримала вісьмох чоловіків, шестеро з яких вже мобілізуються.
Сьогодні, 13 березня, в районі населеного пункту Нижні Млини група осіб чисельністю до 20 осіб здійснила перешкоджання групі оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських. За інформацією ТЦК, шестеро цивільних підлягають мобілізації, наразі вони проходять ВЛК, передає УНН.
Деталі
"Інформуємо про напад на групу оповіщення ТЦК та СП Полтавщини. Близько 11-ї години 13 березня в районі населеного пункту Нижні Млини група осіб чисельністю до 20 осіб здійснила перешкоджання групі оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських. Зокрема було застосовано сльозогінний газ, внаслідок чого троє військових і троє поліцейських зазнали уражень у вигляді хімічних опіків", - йдеться в повідомленні.
У ТЦК зазначили, що "з метою припинення протиправних дій на місце події оперативно прибули додаткові екіпажі національної поліції"
"В результаті вісім чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення, були затримані поліцією. Встановлено, що шестеро з них підлягають мобілізації, наразі вони проходять ВЛК", - додали в ТЦК.
У ТЦК наголосили, що "групи оповіщення проводять мобілізаційні заходи з метою комплектування Сил оборони України. Перешкоджання їх діяльності є протиправними діями, а наслідком - зниження обороноздатності України".
