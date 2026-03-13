На Полтавщине гражданские напали на военных ТЦК - шестеро из них проходят ВВК

Сегодня, 13 марта, в районе населенного пункта Нижние Млыны группа лиц численностью до 20 человек препятствовала группе оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полицейских. По информации ТЦК, шестеро гражданских подлежат мобилизации, сейчас они проходят ВВК, передает УНН.

"Информируем о нападении на группу оповещения ТЦК и СП Полтавщины. Около 11 часов 13 марта в районе населенного пункта Нижние Млыны группа лиц численностью до 20 человек препятствовала группе оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полицейских. В частности, был применен слезоточивый газ, в результате чего трое военных и трое полицейских получили поражения в виде химических ожогов", - говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что "с целью пресечения противоправных действий на место происшествия оперативно прибыли дополнительные экипажи национальной полиции"

"В результате восемь мужчин, препятствовавших работе группы оповещения, были задержаны полицией. Установлено, что шестеро из них подлежат мобилизации, сейчас они проходят ВВК", - добавили в ТЦК.

В ТЦК подчеркнули, что "группы оповещения проводят мобилизационные мероприятия с целью комплектования Сил обороны Украины. Препятствование их деятельности является противоправными действиями, а следствием - снижение обороноспособности Украины".

31-летнего львовянина обвиняют в смертельном ранении ветерана АТО во время проверки документов. Еще двое служащих получили травмы и ожоги.