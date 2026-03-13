Вбивство військового ТЦК у Львові в 2025 році - обвинувачений постане перед судом

Прокурори Франківської окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річного мешканця міста. Його обвинувачують у смертельному пораненні військовослужбовця та травмуванні ще двох. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Прокурори Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річного мешканця Львова, якого обвинувачують у смертельному пораненні військовослужбовця та заподіянні травм ще двом. За даними слідства, подія сталася на початку грудня 2025 року в районі вул. Єфремова у Львові. Близько 20:00 військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП разом із поліцейськими зупинили чоловіка мобілізаційного віку для перевірки документів - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, перебуваючи в салоні автомобіля разом із військовими, чоловік дістав саморобний ніж і вдарив одного з них у стегно, а іншого - кулаком у обличчя.

Нападника затримали того ж вечора у порядку ст. 208 КПК України. Унаслідок поранення стегнової артерії та вени один військовослужбовець зазнав масивної крововтрати і наступного ранку помер у лікарні- йдеться у дописі

Загиблим виявився ветеран бойових дій. Він брав участь в АТО, а під час повномасштабного вторгнення служив зв’язківцем і оператором радіолокаційної станції. У червні 2025 року за станом здоров’я його перевели до ТЦК та СП.

Ще двоє військовослужбовців отримали хімічні опіки очей, один із них - травми обличчя. Чоловіку інкриміновано умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, а також умисне заподіяння тілесних ушкоджень службовій особі, у зв'язку з її службовою діяльністю - йдеться у дописі.

Контекст

Увечері 3 грудня 2025 року у Львові отримав смертельне поранення військовослужбовець ТЦК. Потерпілого доставили в лікарню, але поранення виявилось несумісним з життям. Він отримав критичне ушкодження стегнової артерії і помер вранці 4 грудня.

Нападника виявили і затримали - на місці події виявили ніж, яким завдали смертельне поранення.

