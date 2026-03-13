Убийство военного ТЦК во Львове в 2025 году – обвиняемый предстанет перед судом

$44.160.1950.960.02
Эксклюзив
12:53
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней
13 марта, 04:13
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта
13 марта, 07:00
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
09:57
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны
12:19
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
12:24
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
09:57
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта
13 марта, 07:00
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы
12 марта, 13:41
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Украина
Франция
Иран
Европа
Германия
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
12:24
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
09:57
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой
12 марта, 17:23
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отца
12 марта, 14:36
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг
12 марта, 14:24
Убийство военного ТЦК во Львове в 2025 году – обвиняемый предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 1278 просмотра

31-летнего львовянина обвиняют в смертельном ранении ветерана АТО во время проверки документов. Еще двое служащих получили травмы и ожоги.

Убийство военного ТЦК во Львове в 2025 году – обвиняемый предстанет перед судом

Прокуроры Франковской окружной прокуратуры Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя города. Его обвиняют в смертельном ранении военнослужащего и травмировании еще двух. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

Прокуроры Франковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Львова, которого обвиняют в смертельном ранении военнослужащего и причинении травм еще двоим. По данным следствия, событие произошло в начале декабря 2025 года в районе ул. Ефремова во Львове. Около 20:00 военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП вместе с полицейскими остановили мужчину мобилизационного возраста для проверки документов - говорится в сообщении.

По предварительной информации, находясь в салоне автомобиля вместе с военными, мужчина достал самодельный нож и ударил одного из них в бедро, а другого - кулаком в лицо.

Нападавшего задержали в тот же вечер в порядке ст. 208 УПК Украины. В результате ранения бедренной артерии и вены один военнослужащий получил массивную кровопотерю и на следующее утро скончался в больнице - говорится в сообщении

Погибшим оказался ветеран боевых действий. Он участвовал в АТО, а во время полномасштабного вторжения служил связистом и оператором радиолокационной станции. В июне 2025 года по состоянию здоровья его перевели в ТЦК и СП.

Еще двое военнослужащих получили химические ожоги глаз, один из них - травмы лица. Мужчине инкриминировано умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, а также умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу, в связи с его служебной деятельностью - говорится в сообщении.

Контекст

Вечером 3 декабря 2025 года во Львове получил смертельное ранение военнослужащий ТЦК. Пострадавшего доставили в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Он получил критическое повреждение бедренной артерии и скончался утром 4 декабря.

Нападавшего обнаружили и задержали - на месте происшествия обнаружили нож, которым нанесли смертельное ранение.

Напомним

Прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали десятки масштабных злоупотреблений, задержав 50 человек и выявив более 30 млн гривен неправомерной выгоды. Разоблачены системные схемы уклонения от военной службы и незаконного выезда за границу в семи областях и Киеве.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Украина
Львов