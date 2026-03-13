Убийство военного ТЦК во Львове в 2025 году – обвиняемый предстанет перед судом

Прокуроры Франковской окружной прокуратуры Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя города. Его обвиняют в смертельном ранении военнослужащего и травмировании еще двух. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Подробности

Прокуроры Франковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Львова, которого обвиняют в смертельном ранении военнослужащего и причинении травм еще двоим. По данным следствия, событие произошло в начале декабря 2025 года в районе ул. Ефремова во Львове. Около 20:00 военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП вместе с полицейскими остановили мужчину мобилизационного возраста для проверки документов - говорится в сообщении.

По предварительной информации, находясь в салоне автомобиля вместе с военными, мужчина достал самодельный нож и ударил одного из них в бедро, а другого - кулаком в лицо.

Нападавшего задержали в тот же вечер в порядке ст. 208 УПК Украины. В результате ранения бедренной артерии и вены один военнослужащий получил массивную кровопотерю и на следующее утро скончался в больнице - говорится в сообщении

Погибшим оказался ветеран боевых действий. Он участвовал в АТО, а во время полномасштабного вторжения служил связистом и оператором радиолокационной станции. В июне 2025 года по состоянию здоровья его перевели в ТЦК и СП.

Еще двое военнослужащих получили химические ожоги глаз, один из них - травмы лица. Мужчине инкриминировано умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, а также умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу, в связи с его служебной деятельностью - говорится в сообщении.

Контекст

Вечером 3 декабря 2025 года во Львове получил смертельное ранение военнослужащий ТЦК. Пострадавшего доставили в больницу, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. Он получил критическое повреждение бедренной артерии и скончался утром 4 декабря.

Нападавшего обнаружили и задержали - на месте происшествия обнаружили нож, которым нанесли смертельное ранение.

Напомним

Прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали десятки масштабных злоупотреблений, задержав 50 человек и выявив более 30 млн гривен неправомерной выгоды. Разоблачены системные схемы уклонения от военной службы и незаконного выезда за границу в семи областях и Киеве.