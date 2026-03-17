Вдарив ножем правоохоронця та військового ТЦК - у Миколаєві затримали чоловіка

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, який під час перевірки документів вдарив ножем правоохоронця та військового ТЦК та СП. Унаслідок отриманих поранень поліцейського та військовослужбовця ТЦК та СП госпіталізовано. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області, передає УНН.

17 березня до відділу поліції № 1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про те, що під час заходів з оповіщення громадян спільний наряд військовослужбовців ТЦК та СП і поліції намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх надати. Поводячись агресивно, він завдав ножових поранень правоохоронцю та військовослужбовцю ТЦК та СП. Унаслідок отриманих поранень поліцейського та військовослужбовця ТЦК та СП госпіталізовано

Повідомляється, що правоохоронці встановили та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Також вилучено знаряддя злочину – ніж.

Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ст. 348 КК України ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця"). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі