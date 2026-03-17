ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13:00 • 8882 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
12:18 • 10466 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
11:42 • 16720 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
11:29 • 12994 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
10:34 • 12193 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
17 березня, 07:54 • 16924 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 32746 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 50929 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
16 березня, 16:39 • 36316 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Вдарив ножем правоохоронця та військового ТЦК - у Миколаєві затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

33-річний мешканець поранив правоохоронців під час перевірки документів. Зловмисника затримано, йому загрожує довічне ув'язнення за посягання на життя.

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, який під час перевірки документів вдарив ножем правоохоронця та військового ТЦК та СП. Унаслідок отриманих поранень поліцейського та військовослужбовця ТЦК та СП госпіталізовано. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Миколаївській області, передає УНН.

17 березня до відділу поліції № 1 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про те, що під час заходів з оповіщення громадян спільний наряд військовослужбовців ТЦК та СП і поліції намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх надати. Поводячись агресивно, він завдав ножових поранень правоохоронцю та військовослужбовцю ТЦК та СП. Унаслідок отриманих поранень поліцейського та військовослужбовця ТЦК та СП госпіталізовано

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці встановили та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Також вилучено знаряддя злочину – ніж.

Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ст. 348 КК України ("Посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця"). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі

- зазначили правоохоронці.

Нагадаємо

13 березня в районі населеного пункту Нижні Млини група осіб чисельністю до 20 осіб здійснила перешкоджання групі оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських. За інформацією ТЦК, шестеро цивільних підлягають мобілізації, наразі вони проходять ВЛК.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал
Мобілізація
Довічне позбавлення волі
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Україна
Миколаїв