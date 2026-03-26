Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназия

Из-за атаки российских дронов 26 марта в центре Днепра повреждено в общей сложности около семи многоэтажек - также пострадало здание гимназии, находящееся рядом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова и председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Филатов отметил: в результате взрыва были выбиты десятки окон. Городские больницы принимают пострадавших, среди них - женщина в возрасте 90 лет.

Четырехэтажный дом, куда произошло попадание, далее еще будут обследовать специалисты. Во дворе развернут штаб Центральной администрации. Коммунальщики уже начали убирать стекло и обломки. Задействованы также все профильные службы и благотворители

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил: россия продолжает вести террор против мирных людей и не хочет прекращать войну с Украиной.

Собственными глазами мы видим, как рядом пылает жилой дом после российского удара. Слышим, как в городе раздается взрыв за взрывом. Как летит проклятый "шахед" прямо над головой. Мы стремимся к миру. россия же хочет совсем другого