Удар БПЛА рф по центру Днепра 26 марта - повреждены 7 многоэтажек и гимназия
Киев • УНН
Из-за атаки "шахедов" в Днепре пострадали пять человек, среди которых 90-летняя женщина. Взрывы повредили жилые дома, гимназию и выбили десятки окон.
Из-за атаки российских дронов 26 марта в центре Днепра повреждено в общей сложности около семи многоэтажек - также пострадало здание гимназии, находящееся рядом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова и председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Филатов отметил: в результате взрыва были выбиты десятки окон. Городские больницы принимают пострадавших, среди них - женщина в возрасте 90 лет.
Четырехэтажный дом, куда произошло попадание, далее еще будут обследовать специалисты. Во дворе развернут штаб Центральной администрации. Коммунальщики уже начали убирать стекло и обломки. Задействованы также все профильные службы и благотворители
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил: россия продолжает вести террор против мирных людей и не хочет прекращать войну с Украиной.
Собственными глазами мы видим, как рядом пылает жилой дом после российского удара. Слышим, как в городе раздается взрыв за взрывом. Как летит проклятый "шахед" прямо над головой. Мы стремимся к миру. россия же хочет совсем другого
В четверг, 26 марта, в Днепре прозвучали взрывы из-за атаки российскими дронами "шахед". Местные Telegram-каналы сообщали, что на город летит очередная группа российских БПЛА.
Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о пострадавших. Сейчас известно о 5 пострадавших.