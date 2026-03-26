Удар БПЛА рф по центру Дніпра 26 березня - пошкоджені 7 багатоповерхівок та гімназія
Київ • УНН
Через атаку "шахедів" у Дніпрі постраждали п'ятеро людей, серед яких 90-річна жінка. Вибухи пошкодили житлові будинки, гімназію та вибили десятки вікон.
Через атаку російських дронів 26 березня у центрі Дніпра пошкоджено загалом близько семи багатоповерхівок - також постраждала будівля гімназії, що перебуває поряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова і голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Філатов зазначив: внаслідок вибуху було вибито десятки вікон. Міські лікарні приймають постраждалих, серед них - жінка віком 90 років.
Чотириповерховий будинок, куди сталося влучання, далі ще обстежуватимуть фахівці. У дворі розгорнуто штаб Центральної адміністрації. Комунальники вже розпочали прибирати скло та уламки. Задіяні також усі профільні служби та благодійники
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив: росія продовжує вести терор проти мирних людей і не хоче припиняти війну з Україною.
На власні очі ми бачимо, як поруч палає житловий будинок після російського удару. Чуємо, як у місті лунає вибух за вибухом. Як летить клятий "шахед" просто над головою. Ми прагнемо миру. росія ж хоче зовсім іншого
У четвер, 26 березня, в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими дронами "шахед". Місцеві Telegram-канали повідомляли, що на місто летить чергова група російських БПЛА.
Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про постраждалих. Наразі відомо про 5 постраждалих.