Атака рф на Дніпро 26 березня - постраждали 5 людей, багатоповерхівку охопив вогонь

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Через удар російських дронів у Дніпрі постраждало п'ятеро осіб. У багатоквартирному будинку зайнялися квартири на другому та третьому поверхах.

Внаслідок російської атаки на Дніпро 25 березня постраждало 5 людей. Про це повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Також через атаку зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку.

Начальник обласної військової адміністрації опублікував фото і відео наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

У четвер, 26 березня, в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими дронами "шахед".  Місцеві Telegram-канали повідомляли, що на місто летить чергова група російських БПЛА. 

Згодом Олександр Ганжа повідомив про постраждалих.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 26 березня росіяни випустили по Україні 153 дрони, 130 з них збито або придушено.    

