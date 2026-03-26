Атака рф на Дніпро 26 березня - постраждали 5 людей, багатоповерхівку охопив вогонь
Київ • УНН
Через удар російських дронів у Дніпрі постраждало п'ятеро осіб. У багатоквартирному будинку зайнялися квартири на другому та третьому поверхах.
Внаслідок російської атаки на Дніпро 25 березня постраждало 5 людей. Про це повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
Також через атаку зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку.
Начальник обласної військової адміністрації опублікував фото і відео наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо
У четвер, 26 березня, в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими дронами "шахед". Місцеві Telegram-канали повідомляли, що на місто летить чергова група російських БПЛА.
Згодом Олександр Ганжа повідомив про постраждалих.
Також УНН повідомляв, що у ніч на 26 березня росіяни випустили по Україні 153 дрони, 130 з них збито або придушено.