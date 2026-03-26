Атака рф на Днепр 26 марта - пострадали 5 человек, многоэтажку охватил огонь

$43.870.0550.850.04
ukenru
25 марта, 18:28
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.4м/с
47%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ
Игорь Строгий стал новым главой Высшего антикоррупционного суда
Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ
Массированная атака дронов на москву и НПЗ под санкт-петербургом: первые подробности
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 76537 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверия
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актер
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рождения
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Атака рф на Днепр 26 марта - пострадали 5 человек, многоэтажку охватил огонь

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Из-за удара российских дронов в Днепре пострадали пять человек. В многоквартирном доме загорелись квартиры на втором и третьем этажах.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В результате российской атаки на Днепр 25 марта пострадали 5 человек. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

Также из-за атаки загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома.

Начальник областной военной администрации опубликовал фото и видео последствий вражеской атаки.

Напомним

В четверг, 26 марта, в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российскими дронами "шахед".  Местные Telegram-каналы сообщали, что на город летит очередная группа российских БПЛА. 

Впоследствии Александр Ганжа сообщил о пострадавших.

Также УНН сообщал, что в ночь на 26 марта россияне выпустили по Украине 153 дрона, 130 из них сбиты или подавлены.    

Евгений Устименко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Днепр (город)
Украина