Атака рф на Днепр 26 марта - пострадали 5 человек, многоэтажку охватил огонь
Киев • УНН
Из-за удара российских дронов в Днепре пострадали пять человек. В многоквартирном доме загорелись квартиры на втором и третьем этажах.
В результате российской атаки на Днепр 25 марта пострадали 5 человек. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Также из-за атаки загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома.
Начальник областной военной администрации опубликовал фото и видео последствий вражеской атаки.
В четверг, 26 марта, в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российскими дронами "шахед". Местные Telegram-каналы сообщали, что на город летит очередная группа российских БПЛА.
Впоследствии Александр Ганжа сообщил о пострадавших.
Также УНН сообщал, что в ночь на 26 марта россияне выпустили по Украине 153 дрона, 130 из них сбиты или подавлены.