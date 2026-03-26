Атака рф на Днепр 26 марта - пострадали 5 человек, многоэтажку охватил огонь

В результате российской атаки на Днепр 25 марта пострадали 5 человек. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Также из-за атаки загорелись квартиры на втором и третьем этажах многоквартирного дома.

Начальник областной военной администрации опубликовал фото и видео последствий вражеской атаки.

В четверг, 26 марта, в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российскими дронами "шахед". Местные Telegram-каналы сообщали, что на город летит очередная группа российских БПЛА.

Впоследствии Александр Ганжа сообщил о пострадавших.

Также УНН сообщал, что в ночь на 26 марта россияне выпустили по Украине 153 дрона, 130 из них сбиты или подавлены.