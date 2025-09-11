У Европы мало времени на подготовку к войне с РФ - министр обороны Швеции

$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 16712 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 44252 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 28248 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 31023 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 32183 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 62509 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 83714 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65730 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35021 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39102 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Илон Маск выделит 1 млн долларов на муралы с портретами убитой в США украинки Ирины ЗаруцкойVideo10 сентября, 16:16 • 4674 просмотра
Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подросткиVideo10 сентября, 16:55 • 6400 просмотра
Кит Келлог направлялся в Польшу, когда российские беспилотники атаковали страну - CNN10 сентября, 17:46 • 5106 просмотра
Атака дронов рф на Польшу: Навроцкий уже ведет переговоры с Трампом - СМИ10 сентября, 18:09 • 4040 просмотра
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы19:42 • 13983 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 44252 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 62509 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 46172 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 83715 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 65731 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 14183 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 79243 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 72116 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 68156 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 136599 просмотра
MIM-104 Patriot
Твиттер
Шахед-136
НАСАМС
Нью-Йорк Таймс

У Европы мало времени на подготовку к войне с РФ - министр обороны Швеции

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что у Европы мало времени на подготовку к новой войне с Россией. Он отметил, что Россия может осуществить ограниченное вторжение в Северо-Балтийский регион в течение двух-пяти лет.

У Европы мало времени на подготовку к войне с РФ - министр обороны Швеции

У Европы осталось совсем немного времени, чтобы подготовиться к новой войне вдоль своей уязвимой северной границы с Россией. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Пол Йонсон отметил, что закаленные в боях войска и оборонная промышленность, работающая в военном режиме, могут дать главе Кремля Путину возможность осуществить ограниченное вторжение в Северо-Балтийский регион в течение двух-пяти лет.

Учитывая то, что российский лидер демонстрирует готовность "идти на политические и военные риски", угроза существует для всей Европы, а не только государств, граничащих с 1400-мильной линией границы НАТО с Россией.

Россия набирается опыта на поле боя в Украине и вокруг нее, особенно в сфере радиоэлектронной борьбы, возможностей нанесения ударов на большие расстояния и использования дронов

- сказал Йонсон на полях Пражского оборонного саммита IISS.

Глава шведского Минобороны добавил, что Россия стремительно увеличивает производство вооружений и неоднократно демонстрировала готовность идти на существенные политические и военные риски.

"Поэтому чрезвычайно важно воспользоваться этим окном возможностей, пока Россия погрязла в Украине, чтобы усилить северный фланг НАТО", - убежден Йонсон.

Напомним

Польша получает военную помощь от союзников после ночных атак российских дронов. Швеция срочно отправляет средства противовоздушной обороны и самолеты, Нидерланды поставляют системы многоуровневой обороны и военных.

Война РФ против Украины показала, что весь Евросоюз должен готовиться к обороне – президент Литвы10.09.25, 00:21 • 4356 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
НАТО
Швеция
Европа
Нидерланды
Украина
Польша