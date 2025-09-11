У Европы мало времени на подготовку к войне с РФ - министр обороны Швеции
Киев • УНН
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что у Европы мало времени на подготовку к новой войне с Россией. Он отметил, что Россия может осуществить ограниченное вторжение в Северо-Балтийский регион в течение двух-пяти лет.
У Европы осталось совсем немного времени, чтобы подготовиться к новой войне вдоль своей уязвимой северной границы с Россией. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, информирует УНН со ссылкой на The Telegraph.
Пол Йонсон отметил, что закаленные в боях войска и оборонная промышленность, работающая в военном режиме, могут дать главе Кремля Путину возможность осуществить ограниченное вторжение в Северо-Балтийский регион в течение двух-пяти лет.
Учитывая то, что российский лидер демонстрирует готовность "идти на политические и военные риски", угроза существует для всей Европы, а не только государств, граничащих с 1400-мильной линией границы НАТО с Россией.
Россия набирается опыта на поле боя в Украине и вокруг нее, особенно в сфере радиоэлектронной борьбы, возможностей нанесения ударов на большие расстояния и использования дронов
Глава шведского Минобороны добавил, что Россия стремительно увеличивает производство вооружений и неоднократно демонстрировала готовность идти на существенные политические и военные риски.
"Поэтому чрезвычайно важно воспользоваться этим окном возможностей, пока Россия погрязла в Украине, чтобы усилить северный фланг НАТО", - убежден Йонсон.
Польша получает военную помощь от союзников после ночных атак российских дронов. Швеция срочно отправляет средства противовоздушной обороны и самолеты, Нидерланды поставляют системы многоуровневой обороны и военных.
