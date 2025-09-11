Європа має мало часу для підготовки до війни з рф - міністр оборони Швеції
Київ • УНН
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що у Європи обмаль часу для підготовки до нової війни з Росією. Він зазначив, що Росія може здійснити обмежене вторгнення в Північно-Балтійський регіон протягом двох-п'яти років.
У Європи залишилося зовсім небагато часу, щоб підготуватися до нової війни вздовж свого вразливого північного кордону з росією. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, інформує УНН з посиланням на The Telegraph.
Деталі
Пол Йонсон зазначив, що загартовані у боях війська та оборонна промисловість, яка працює у воєнному режимі, можуть дати очільнику кремля путіну можливість здійснити обмежене вторгнення до Північно-Балтійського регіону протягом двох-п’яти років.
З огляду на те, що російський лідер демонструє готовність "йти на політичні та військові ризики", загроза існує для всієї Європи, а не лише держав, які межують з 1400-мильною лінією кордону НАТО з росією.
росія набирається досвіду на полі бою в Україні та навколо неї, особливо у сфері радіоелектронної боротьби, можливостей завдання ударів на великі відстані та використання дронів
Очільник шведського Міноборони додав, що росія стрімко збільшує виробництво озброєнь і неодноразово демонструвала готовність іти на суттєві політичні та військові ризики.
"Тому надзвичайно важливо скористатися цим вікном можливостей, доки Росія загрузла в Україні, аби посилити північний фланг НАТО", - переконаний Йонсон.
Нагадаємо
Польща отримує військову допомогу від союзників після нічних атак російських дронів. Швеція терміново відправляє засоби протиповітряної оборони та літаки, Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони та військових.
