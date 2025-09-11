$41.120.13
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 16790 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 44478 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 28360 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 31129 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 32275 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 62574 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 83789 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 65781 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35027 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 39106 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
Європа має мало часу для підготовки до війни з рф - міністр оборони Швеції

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що у Європи обмаль часу для підготовки до нової війни з Росією. Він зазначив, що Росія може здійснити обмежене вторгнення в Північно-Балтійський регіон протягом двох-п'яти років.

Європа має мало часу для підготовки до війни з рф - міністр оборони Швеції

У Європи залишилося зовсім небагато часу, щоб підготуватися до нової війни вздовж свого вразливого північного кордону з росією. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, інформує УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Пол Йонсон зазначив, що загартовані у боях війська та оборонна промисловість, яка працює у воєнному режимі, можуть дати очільнику кремля путіну можливість здійснити обмежене вторгнення до Північно-Балтійського регіону протягом двох-п’яти років.

З огляду на те, що російський лідер демонструє готовність "йти на політичні та військові ризики", загроза існує для всієї Європи, а не лише держав, які межують з 1400-мильною лінією кордону НАТО з росією.

росія набирається досвіду на полі бою в Україні та навколо неї, особливо у сфері радіоелектронної боротьби, можливостей завдання ударів на великі відстані та використання дронів

- сказав Йонсон на полях Празького оборонного саміту IISS.

Очільник шведського Міноборони додав, що росія стрімко збільшує виробництво озброєнь і неодноразово демонструвала готовність іти на суттєві політичні та військові ризики.

"Тому надзвичайно важливо скористатися цим вікном можливостей, доки Росія загрузла в Україні, аби посилити північний фланг НАТО", - переконаний Йонсон.

Нагадаємо

Польща отримує військову допомогу від союзників після нічних атак російських дронів. Швеція терміново відправляє засоби протиповітряної оборони та літаки, Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони та військових.

Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви10.09.25, 00:21 • 4356 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
Дейлі телеграф
НАТО
Швеція
Європа
Нідерланди
Україна
Польща