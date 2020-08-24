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В России истек срок о возбуждении уголовного дела по факту отравления Навального

Киев • УНН

 • 16248 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В России сегодня днем истек срок о возбуждении уголовного дела по факту отравления Алексея Навального на основании заявления, поданного в его отправки на лечение в Германию. Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает УНН.

В России истек срок о возбуждении уголовного дела по факту отравления Навального

“То, что Алексея отравили, утверждалось нами с самого начала, несмотря на заявления омских врачей и государственных пропагандистов. Теперь наши слова подтверждены анализами в независимых лабораториях. Отравление Навального больше не гипотеза, а факт”, - написала Ярмыш.

Она опубликовала пресс-релиз немецкой клиники с выводами врачей.

“Врачи немецкой клиники ”Шарите" подтвердили, что Навальный был отравлен — веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Состояние Алексея стабильное, но он по-прежнему в коме. Прогнозов пока нет“, - пишет Ярмыш.

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Пресс-секретарь Навального подчеркнула, что в России истек срок возбуждения уголовного дела об отравлении оппозиционера.

“В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок закончился в 13:30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено”, - заявила Ярмыш.

Она добавила: “Надеюсь, теперь Следственный комитет [РФ] сочтет нужным все-таки возбудить уголовное дело по факту отравления?”

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Как сообщал УНН, Навальный находился в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера из РФ за границу из-за состояния его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику. 22 августа самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Берлин. Специалисты берлинской клиники Charitе проводят детальную диагностику российского оппозиционера, которого к ним доставили в коме.

В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление о отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок Истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор НЕ Возбуждено.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020

Надеюсь, теперь Следственный комитет посчитает нужным все-таки возбудить уголовное дело по факту отравления?

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020

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