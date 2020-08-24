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Стан здоров’я Навального не можуть коментувати сторонні люди – Ярмиш

Київ • УНН

 • 18193 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Інформацію про стан здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального, який наразі перебуває на лікуванні у Німеччині, не можуть коментувати сторонні люди. Про це заявила у Twitter речниця Навального Кіра Ярмиш, передає УНН.

Стан здоров’я Навального не можуть коментувати сторонні люди – Ярмиш

“У ЗМІ стали з’являтися заяви про здоров’я Олексія, зроблені сторонніми людьми. У зв’язку з цим уточнюю: доступу до медичної інформації ні у кого немає. Перевірені відомості про стан Олексія можуть надійти тільки від лікарів клініки або від мене”, — заявила Ярмиш.

За її словами, на даний момент ніяких нових подробиць про здоров’я Олексія Навального немає.

“Ми просимо всіх зберігати терпіння і не реагувати на помилкові повідомлення. Як тільки з’явиться перевірена інформація, ми одразу дамо знати”, — зазначила Ярмиш.

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Вона також додала, що сім’я Олексія Навального “не уповноважувала нікого робити заяви в пресі про його здоров’я від свого імені”.

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Як повідомляв УНН, Навальний перебував в комі, його під’єднали до апарату штучного дихання. Його речниця Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера з РФ закордон через стан його здоров’я, проте пізніше стало відомо, що члени родини та соратники все ж таки можуть транспортувати Навального в німецьку клініку. 22 серпня літак з російським опозиціонером Навальним вилетів до Берліна. Фахівці берлінської клініки Charitе проводять детальну діагностику російського опозиціонера, якого до них доставили в комі.

В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 23, 2020

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