У берлінській клініці Charitе розпочали діагностику Навального, а у РФ повідомили "результати" аналізів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Фахівці берлінської клініки Charitе проводять детальну діагностику російського опозиціонера Олексія Навального, якого до них доставили в комі. А у РФ повідомили, що в його аналізах знайшли кофеїн та алкоголь. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і ТАСС.
"Фахівці університетської клініки Charitе у Берліні в суботу, 22 серпня, розпочали обстеження російського опозиційного політика Олексія Навального", - повідомили в ЗМІ.
Уточнюється, що за словами офіційного представника клініки Мануели Цингль, зараз проводиться всебічна діагностика пацієнта.
"Після закінчення обстеження і погодження з сім'єю Олексія Навального, лікуючі його лікарі зроблять заяву про захворювання і про методи лікування", - сказала Мануела Цингль.
Повідомляється, що літак з перебуваючим у комі Олексієм Навальним на борту приземлився у берлінському аеропорту "Тегель" вранці 22 серпня.
За даними ТАСС, МОЗ Омської області заявило про те, що в аналізах Навального знайшли алкоголь і кофеїн.
"Омські медики мають результатами обстежень, біологічними зразків та опису ходу проведеного лікування. Відзначається, що супроводжуючим Навального була передана детальна виписка його аналізів, згідно з якою у сечі виявлено алкоголь і кофеїн", - повідомляють у ТАСС.
Нагадаємо, Навальний знаходиться у комі у берлінській клініці Charitе, його підключили до апарату штучного дихання ще у лікарні Омська. Його прессекретар Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не давали документів для транспортування опозиціонера. Вона заявила про впевненість щодо того, що Навального отруїли навмисно. За її словами, отруту підсипали в його чай, коли він був в аеропорту у Томську. Опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська у Москву. Літак екстрено сів у Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли до лікарні.
Пізніше стало відомо, що Навальному дозволили транспортувати у німецьку клініку. Після чого його доставили до берлінської клініки Charite.