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Навального доставили до берлінської клініки Charite, його стан стабільний

Київ • УНН

 • 15731 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російський опозиціонер Олексій Навальний незабаром після прильоту до Берліна був доставлений у міську клініку Charite. Опозиціонера привезли з Омська, де він був госпіталізований з підозрою на отруєння. Про це повідомляє DW, інформує УНН

Навального доставили до берлінської клініки Charite, його стан стабільний

"Відомий російський опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний доставлений до берлінської клініки Charite. Це відбулося незабаром після того, як вранці в суботу, 22 серпня, політика привезли до Німеччини на спеціальному літаку з Омська, де він був госпіталізований з підозрою на отруєння. Разом з Навальний в Берлін прибула його дружина Юлія", - йдеться у повідомленні.

За даними газети Bild, Навальний перебував у стабільному стані під час рейсу і після посадки.

Як повідомлялося раніше в УНН, літак з російським опозиціонером Навальним прибув до Німеччини.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала надати необхідне лікування у німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному. Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який перебуває у комі.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера через стан його здоров’я, проте пізніше стало відомо, що члени родини та соратники все ж таки можуть транспортувати Навального у німецьку клініку.

Як повідомлялося в УНН, Навальний перебуває у комі, його під’єднали до апарату штучного дихання. Речниця заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту у Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

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