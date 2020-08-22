Навального доставили в берлинскую клинику Charite, его состояние стабильное

"Известный российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику Charite. Это произошло вскоре после того, как утром в субботу, 22 августа, политика привезли в Германию на специальном самолете из Омска, где он был госпитализирован с подозрением на отравление. Вместе с Навальным в Берлин прибыла его жена Юлия", - говорится в сообщении.

По данным газеты Bild, Навальный находился в стабильном состоянии во время рейса и после посадки.

Как сообщалось ранее в УНН, самолет с российским оппозиционером Навальным прибыл в Германию.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме.

Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера по состоянию его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику.

Как сообщалось в УНН, Навальный находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Спикер основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.