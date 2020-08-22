Літак з російським опозиціонером Навальним прибув до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту приземлився у Берліні. Про це повідомила у Twitter речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш, інформує УНН.
"Літак з Олексієм щойно приземлився в Берліні", - написала вона.
Як повідомлялося раніше в УНН, літак з російським опозиціонером Навальним вилетів до Берліна.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала надати необхідне лікування у німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному. Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який перебуває у комі.
Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера через стан його здоров’я, проте пізніше стало відомо, що члени родини та соратники все ж таки можуть транспортувати Навального у німецьку клініку.
Як повідомлялося в УНН, Навальний перебуває у комі, його під’єднали до апарату штучного дихання. Речниця заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту у Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.
Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020