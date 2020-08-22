Самолет с российским оппозиционером Навальным прибыл в Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, информирует УНН.
"Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине", - написала она.
Как сообщалось ранее в УНН, самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Берлин.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме.
Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера по состоянию его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику.
Как сообщалось в УНН, Навальный находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Спикер основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.
Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020