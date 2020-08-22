Літак з російським опозиціонером Навальним вилетів до Берліна

“Літак з Олексієм вилетів до Берліна. Величезне спасибі всім за підтримку. Боротьба за життя і здоров’я Олексія тільки починається, і треба буде пройти ще дуже багато, але зараз хоча б зроблено перший крок”, — написала Ярмиш.

На борту літака з Навальним знаходиться його дружина Юлія.

За даними порталу FlightRadar24, літак дійсно вилетів та рухається у напрямку Берліну. Приблизний час прибуття - 9:40 за часом Києва.

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала надати необхідне лікування в німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному. Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який знаходиться в комі.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера через стан його здоров’я, проте пізніше стало відомо, що члени родини та соратники все ж таки можуть транспортувати Навального в німецьку клініку.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі, його під’єднали до апарату штучного дихання. Речниця заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин.

Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг