Російського опозиціонера Навального підняли на борт літака до Німеччини

“Олексія підняли на медичний борт. Юля (дружина Навального — ред.) з ним”, — написала Ярмиш.

Як повідомляв УНН, російського опозиціонера Олексія Навального вивезли з омської лікарні швидкої допомоги № 1 та привезли до аеропорту, щоб доправити на лікування.

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала надати необхідне лікування в німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному. Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який знаходиться в комі.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера через стан його здоров’я, проте пізніше стало відомо, що члени родини та соратники все ж таки можуть транспортувати Навального в німецьку клініку.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі, його під’єднали до апарату штучного дихання. Речниця заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8