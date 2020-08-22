Российского оппозиционера Навального подняли на борт самолета в Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального подняли на медицинский борт, который доставит его в Германию для лечение. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает УНН.
“Алексея подняли на медицинский борт. Юля (супруга Навального — ред.) с ним”, — написала Ярмыш.
Как сообщал УНН, российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из омской больницы скорой помощи № 1 и привезли в аэропорт, чтобы доставить на лечение.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российском оппозиционеру Алексею Навальному. Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме.
Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера по состоянию его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику.
Как сообщал УНН, Навальный находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Спикер основанного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.
Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020