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Російського опозиціонера Навального вивезли з лікарні та планують транспортувати до ФРН

Київ • УНН

 • 12403 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російського опозиціонера Олексія Навального вивезли з омської лікарні швидкої допомоги № 1, повідомляє “Медіазона”, передає УНН, спираючись на інформацію речниці заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Кіри Ярмиш.

Російського опозиціонера Навального вивезли з лікарні та планують транспортувати до ФРН

“Олексія Навального повантажили в реанімобіль і везуть в аеропорт. При цьому (брат) Олег Навальний, (директор ФБК) Іван Жданов і я були в лікарні. Була домовленість, що ми поїдемо в реанімобілі з Олексієм. Але його відвезли потай від нас”, — написала Ярмиш.

Вона також оприлюднила фотографії реанімаційного авто, який перевозить Навального.

Реанимобиль в аэропорту pic.twitter.com/tpukNu6AGK

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

В аеропорту політика чекає літак Bombardier Challenger 604. Його відвезуть до німецької клініки “Шаріте”.

Медицинский джет, на котором Навального должны эвакуировать из Омска, уже больше 17 часов просто стоит в аэропорту. Если бы никто не противодействовал, то Алексей уже давно был бы в немецкой клинике pic.twitter.com/rTqEv85y7i

— Георгий Албуров (@alburov) August 21, 2020

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала надати необхідне лікування в німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному, який зараз перебуває у важкому стані в лікарні в РФ.

Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який знаходиться в комі.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера через стан його здоров’я, проте пізніше стало відомо, що члени родини та соратники все ж таки можуть транспортувати Навального в німецьку клініку.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі, його під’єднали до апарату штучного дихання. Речниця заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

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