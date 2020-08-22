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Российского оппозиционера Навального вывезли из больницы и планируют транспортировать в ФРГ

Киев • УНН

 • 12403 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из омской больницы скорой помощи № 1, сообщает “Медиазона”, передает УНН, опираясь на информацию пресс-секретаря основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Киры Ярмыш.

Российского оппозиционера Навального вывезли из больницы и планируют транспортировать в ФРГ

“Алексея Навального погрузили в реанимобиль и везут в аэропорт. При этом (брат) Олег Навальный, (директор ФБК) Иван Жданов и я были в больнице. Была договоренность, что мы поедем в реанимобили с Алексеем. Но его увезли втайне от нас”, — написала Ярмыш.

Она также обнародовала фотографии реанимационного авто, который перевозит Навального.

Реанимобиль в аэропорту pic.twitter.com/tpukNu6AGK

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

В аэропорту политика ждет самолет Bombardier Challenger 604. Его отвезут в немецкую клинику “Шаритэ”.

Медицинский джет, на котором Навального Должны эвакуировать из Омска, уже больше 17 часов просто стоит в аэропорту. Если бы никто не противодействовал, то Алексей уже давно был бы в немецкой клинике pic.twitter.com/rTqEv85y7i

— Георгий Албуров (@alburov) August 21, 2020

Напомним, ранее Канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российском оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице в РФ.

Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме.

Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера по состоянию его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику.

Как сообщал УНН, Навальный находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Спикер основанного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

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