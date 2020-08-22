Самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Берлин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел в Германию. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает УНН.
“Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг”, — написала Ярмыш.
На борту самолета с Навальным находится его жена Юлия.
По данным портала FlightRadar24, самолет с оппозиционером действительно вылетел и движется в направлении Берлина. Приблизительное время прибытия — 9:40 по времени Киева.
Напомним, ранее Канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российском оппозиционеру Алексею Навальному. Французский лидер Эммануэль Макрон также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме.
Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера по состоянию его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику.
Как сообщал УНН, Навальный находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Спикер основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.
Самолёт с Алексеем Вылетел в Берлин.
Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг