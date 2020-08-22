В берлинской клинике Charitе начали диагностику Навального, а в РФ сообщили "результаты" анализов

КИЕВ. 22 августа. УНН. Специалисты берлинской клиники Charitе проводят детальную диагностику российского оппозиционера Алексея Навального, которого к ним доставили в коме. А в РФ сообщили, что в его анализах нашли кофеин и алкоголь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и ТАСС.