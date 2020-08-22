В берлинской клинике Charitе начали диагностику Навального, а в РФ сообщили "результаты" анализов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Специалисты берлинской клиники Charitе проводят детальную диагностику российского оппозиционера Алексея Навального, которого к ним доставили в коме. А в РФ сообщили, что в его анализах нашли кофеин и алкоголь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и ТАСС.
"Специалисты университетской клиники Charitе в Берлине в субботу, 22 августа, начали обследование российского оппозиционного политика Алексея Навального", - сообщили в СМИ.
Уточняется, что по словам официального представителя клиники Мануэлы Цингль, сейчас проводится всесторонняя диагностика пациента.
"После окончания обследования и согласования с семьей Алексея Навального, лечащие его врачи сделают заявление о заболевании и методах лечения", - сказала Мануэла Цингль.
Сообщается, что самолет с находящимся в коме Алексеем Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту "Тегель" утром 22 августа.
По данным ТАСС, Минздрав Омской области заявил о том, что в анализах Навального нашли алкоголь и кофеин.
"Омские медики обладают результатами обследований, биологическими образцами и описанием хода проведенного лечения. Отмечается, что сопровождавшим Навального была передана детальная выписка его анализов, согласно которой в моче обнаружен алкоголь и кофеин", - сообщают в ТАСС.
Напомним, Навальный находится в коме в берлинской клинике Charitе, его подключили к аппарату искусственного дыхания еще в больнице Омска. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице не давали документов для транспортировки оппозиционера. Она заявила об уверенности относительно того, что Навального отравили намеренно. По ее словам, яд подсыпали в ему чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.
Позже стало известно, что Навальному позволили транспортировать в немецкую клинику. После чего его доставили в берлинскую клинику Charite.