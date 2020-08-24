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Состояние здоровья Навального не могут комментировать посторонние люди — Ярмыш

Киев • УНН

 • 18193 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Информацию о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в Германии, не могут комментировать посторонние люди. Об этом заявила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает УНН.

Состояние здоровья Навального не могут комментировать посторонние люди — Ярмыш

“В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня”, — заявила Ярмыш.

По ее словам, на данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея Навального нет.

“Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения. Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать”, - отметила Ярмыш.

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Она также добавила, что семья Алексея Навального “не уполномочивала никого делать заявления в прессе о его здоровье от своего имени”.

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Как сообщал УНН, Навальный находился в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера из РФ за границу из-за состояния его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику. 22 августа самолет с российским оппозиционером Навальным вылетел в Берлин. Специалисты берлинской клиники Charitе проводят детальную диагностику российского оппозиционера, которого к ним доставили в коме.

В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонних людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого имеется. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 23, 2020

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