ЗМІ: німецька поліція взяла під цілодобову охорону госпіталь, в якому перебуває Навальний

Так, відзначається, що біля клініки чергують кілька автобусів поліції, а також близько 10 правоохоронців, які переміщаються по периметру групами по 2-5 людей.

Напередодні літак доставив Навального з Омська в Берлін. Зараз німецькі лікарі проводять діагностику стану політика. Після завершення обстежень і після консультації з сім'єю лікарі прокоментують попередній діагноз.

Кілька європейських країн, в тому числі Франція, вже запропонували притулок Олексію Навальному. Про це "МБХ медіа" розповів Яка Бізель - голова НКО "Кіно заради миру", що організувала перевезення політика .

"Навальному надходить величезна кількість пропозицій надати статус біженця від різних країн. Поки сім'я їх всі відхилила, зараз ця тема не обговорюється. Навальний все ще в комі. Вся операція з транспортування проводилася не на гроші платників податків або фондів, а на приватні кошти", - заявив Бізель.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала надати необхідне лікування в німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який знаходиться в комі.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера у зв'язку зі станом його здоров'я, однак пізніше стало відомо, що члени сім'ї та соратники все ж можуть транспортувати Навального в німецьку клініку.

Як повідомлялося в УНН, Навальний перебуває в комі, його підключили до апарату штучного дихання. Спікер заснованого Навальним фонду по боротьбі з корупцією Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно. Вона передбачає, що отруту підсипали в його чай, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.