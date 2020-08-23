СМИ: немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, в котором находится Навальный

Так, отмечается, что у клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Накануне самолет доставил Навального из Омска в Берлин. Сейчас немецкие врачи проводят диагностику состояния политика. После завершения обследований и после консультации с семьей врачи прокомментируют предварительный диагноз.

Несколько европейских стран, в том числе Франция, уже предложили убежище Алексею Навальному. Об этом "МБХ медиа" рассказал Яка Бизель - глава НКО "Кино ради мира", организовавшая перевозку политика.

"Навальному поступает огромное количество предложений предоставить статус беженца от разных стран. Пока семья их все отклонила, сейчас эта тема не обсуждается. Навальный все еще в коме. Вся операция по транспортировке проводилась не на деньги налогоплательщиков или фондов, а на частные средства", - заявил Бизель.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила предоставить необходимое лечение в немецкой больнице российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Французский лидер Эммануэль Макрона также заявил о готовности оказать помощь российскому оппозиционеру, который находится в коме.

Сначала врачи запрещали перевозить оппозиционера в связи с состоянием его здоровья, однако позже стало известно, что члены семьи и соратники все же могут транспортировать Навального в немецкую клинику.

Как сообщалось в УНН, Навальный находится в коме, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Спикер основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш уверена, что его отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.