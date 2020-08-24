Німецька клініка "Шаріте": дослідження вказують на отруєння Навального

"Лікарі берлінської клініки "Шаріте" після початкових досліджень бачать ознаки отруєння у російського опозиційного політика Олексія Навального. З суботи Навальний лікується в "Шаріте", - пише видання.

Як вказується в заяві на сайті клініки, Навальний перебуває у реанімації і досі у штучній комі. Сказано, що стан його здоров'я "серйозний, але наразі серйозної небезпеки для його життя немає".

"Клінічні дослідження вказують на інтоксикацію речовиною з групи активних речовин, які називаються інгібіторами холінестерази. Конкретна речовина ще не відома, і було розпочато ще один великий аналіз. Ефект токсину тобто інгібування холінестерази в організмі було доведено кілька разів в незалежних лабораторіях", - сказано в повідомленні.

"Згідно з діагнозом, пацієнтові призначають антидот атропін. Як завершиться хвороба, залишається невідомим, і не можна виключати довгострокові наслідки, особливо в області нервової системи", - додали в клініці.

Як зазначено, лікарі підтримують тісний контакт з дружиною Олексія Навального.

Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. За словами прессекретаря Навального Кіри Ярмиш, політика могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив зранку в аеропорту.

Опозиціонера у комі вранці 22 серпня доставили в Берлін після тривалої затримки. Російська влада наполягала на дотриманні німецькими льотчиками нормативу про відпочинок. Перед цим омські лікарі оголошували Навального нетранспортабельним.