Немецкая клиника "Шарите": исследования указывают на отравление Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В немецкой клинике "Шарите", куда транспортировали российского оппозиционного политика Алексея Навального из России, заявили, что первоначальные исследования указывают на отравление оппозиционера. Об этом пишет немецкое издание Tagesschau и пресс-служба клиники, передает УНН.
"Врачи берлинской клиники "Шарите" после первоначальных исследований видят признаки отравления у российского оппозиционного политика Алексея Навального. С субботы Навальный лечится в "Шарите", - пишет издание.
Как указывается в заявлении на сайте клиники, Навальный находится в реанимации и до сих пор в искусственной коме. Сказано, что состояние его здоровья "серьезное, но в настоящее время серьезной опасности для его жизни нет".
"Клинические исследования указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно, и был начат еще один обширный анализ. Эффект токсина т.е. ингибирование холинэстеразы в организме было доказано несколько раз в независимых лабораториях", - сказано в сообщении.
"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы", - добавили в клинике.
Как указано, лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Алексея Навального.
Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил утром в аэропорту.
Оппозиционера в коме утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.