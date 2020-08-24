У Росії скінчився термін про порушення кримінальної справи за фактом отруєння Навального

“Те, що Олексія отруїли, стверджувалося нами з самого початку, незважаючи на заяви омских лікарів і державних пропагандистів. Тепер наші слова підтверджені аналізами в незалежних лабораторіях. Отруєння Навального більше не гіпотеза, а факт”, — написала Ярмиш.

Вона опублікувала прес-реліз німецької клініки з висновками лікарів.

“Лікарі німецької клініки „Шаріте“ підтвердили, що Навальний був отруєний — речовиною з групи інгібіторів холінестерази. Стан Олексія стабільне, але він як і раніше в комі. Прогнозів поки немає ”, - пише Ярмиш.

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Прес-секретар Навального підкреслила, що в Росії закінчився термін порушення кримінальної справи про отруєння опозиціонера.

“У четвер відразу після госпіталізації Олексія ми подали заяву про отруєння в СК в Москві і в поліцію в Томську. Рішення про порушення справи по закону приймається за 3 дні. Термін закінчився о 13:30 неділі. Справа досі не порушено”, — заявила Ярмиш.

Вона додала: “Сподіваюся, тепер Слідчий комітет [РФ] вважатиме за потрібне все-таки порушити кримінальну справу за фактом отруєння?”

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Як повідомляв УНН, Навальний перебував в комі, його під’єднали до апарату штучного дихання. Його речниця Кіра Ярмиш впевнена, що його отруїли навмисно. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Спочатку лікарі забороняли перевозити опозиціонера з РФ закордон через стан його здоров’я, проте пізніше стало відомо, що члени родини та соратники все ж таки можуть транспортувати Навального в німецьку клініку. 22 серпня літак з російським опозиціонером Навальним вилетів до Берліна. Фахівці берлінської клініки Charitе проводять детальну діагностику російського опозиціонера, якого до них доставили в комі.

В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено.

Надеюсь, теперь Следственный комитет посчитает нужным все-таки возбудить уголовное дело по факту отравления?