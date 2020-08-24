Меркель закликала РФ до прозорого розслідування отруєння Навального

"За даними лікарів Charité, клінічні обстеження Навального свідчать про його отруєння", - наголосили німецькі політики у спільній заяві у понеділок, 24 серпня.

Зважаючи на вагому роль Навального у діяльності політичної опозиції в Росії, тамтешні органи влади "негайно" закликаються до прозорого і повного з'ясування обставин цього діяння. "Винні мають бути виявлені та притягнуті до відповідальності", - закликали канцлер та глава МЗС ФРН. Вони також висловили надію на одужання російського опозиційного політика.

Раніше цього дня берлінська клініка Charite, в якій зараз перебуває Навальний, оголосила, що попередні дослідження вказують, що він був отруєний. Речовина, виявлена в організмі Навального, точно не визначена, але лікарі виявили наявність інгібіторів холінестерази.