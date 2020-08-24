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Меркель закликала РФ до прозорого розслідування отруєння Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вимагають від Росії всебічного розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це пише DW, передає УНН.

Меркель закликала РФ до прозорого розслідування отруєння Навального

"За даними лікарів Charité, клінічні обстеження Навального свідчать про його отруєння", - наголосили німецькі політики у спільній заяві у понеділок, 24 серпня.

Зважаючи на вагому роль Навального у діяльності політичної опозиції в Росії, тамтешні органи влади "негайно" закликаються до прозорого і повного з'ясування обставин цього діяння. "Винні мають бути виявлені та притягнуті до відповідальності", - закликали канцлер та глава МЗС ФРН. Вони також висловили надію на одужання російського опозиційного політика.

Раніше цього дня берлінська клініка Charite, в якій зараз перебуває Навальний, оголосила, що попередні дослідження вказують, що він був отруєний. Речовина, виявлена в організмі Навального, точно не визначена, але лікарі виявили наявність інгібіторів холінестерази. 

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