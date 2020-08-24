Меркель призвала РФ к прозрачному расследованию отравления Навального

"По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении", - отметили немецкие политики в совместном заявлении в понедельник, 24 августа.

Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, тамошние органы власти "немедленно" призываются к прозрачному и полному выяснению обстоятельств этого деяния. "Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - призвали канцлер и глава МИД ФРГ. Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.

Ранее в этот день берлинская клиника Charite, в которой сейчас находится Навальный, объявила, что предыдущие исследования указывают, что он был отравлен. Вещество, обнаруженное в организме Навального, точно не определено, но врачи обнаружили наличие ингибиторов холинэстеразы.