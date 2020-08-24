Меркель призвала РФ к прозрачному расследованию отравления Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас требуют от России всестороннего расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет DW, передает УНН.
"По данным врачей Charité, клинические обследования Навального свидетельствуют о его отравлении", - отметили немецкие политики в совместном заявлении в понедельник, 24 августа.
Учитывая важную роль Навального в деятельности политической оппозиции в России, тамошние органы власти "немедленно" призываются к прозрачному и полному выяснению обстоятельств этого деяния. "Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - призвали канцлер и глава МИД ФРГ. Они также выразили надежду на выздоровление российского оппозиционного политика.
Ранее в этот день берлинская клиника Charite, в которой сейчас находится Навальный, объявила, что предыдущие исследования указывают, что он был отравлен. Вещество, обнаруженное в организме Навального, точно не определено, но врачи обнаружили наличие ингибиторов холинэстеразы.