В МИД России заявили протест украинскому дипломату из-за Керченского пролива
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило протест временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому "в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море", передает УНН со ссылкой на официальный сайт МИД РФ.
"26 ноября в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.Нимчинский, которому было заявлено решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Высказано также возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России в Украине", - отмечается в заявлении российского МИД.
Как отмечается, сегодня украинскому дипломату вручили соответствующую ноту.
Напомним, сегодня командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские суда, которые выходили в открытое море, не провоцировали корабли ФСБ и катера Черноморского флота РФ.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность .
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН .