У МЗС Росії заявили протест українському дипломату через Керченську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило протест тимчасовому повіреному у справах України в Москві Руслану Німчинському “у зв’язку з грубим порушенням кораблями ВМС України правил мирного проходу в територіальному морі”, передає УНН з посиланням на офіційний сайт МЗС РФ.
“26 листопада в МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Москві Р.Німчинский, якому було заявлено рішучий протест у зв’язку з грубим порушенням 25 листопада 2018 року кораблями ВМС України правил мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації в Чорному морі. Висловлено також обурення з приводу неприпустимих нападів українських радикалів на дипломатичні представництва Росії в Україні”, — зазначається у заяві російського МЗС.
Як зазначається, сьогодні українському дипломату вручили відповідну ноту.
Нагадаємо, сьогодні командувач Військово-морських сил ЗС України Ігор Воронченко заявив, що українські судна, які виходили у відкрите море, не провокували кораблі ФСБ і катери Чорноморського флоту РФ.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.