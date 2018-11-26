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Командувач ВМС: українські судна не провокували кораблі ФСБ

Командувач ВМС: українські судна не провокували кораблі ФСБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Коли українські судна виходили у відкрите море, вони не провокували кораблі ФСБ і катери Чорноморського флоту РФ. Про це сказав командувач Військово-морських сил ЗС України Ігор Воронченко за підсумками брифінгу для дипломатичного корпусу у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України, передає кореспондент УНН.

"Коли ми виходили у відкрите море, ми не провокували ФСБ і катери Чорноморського флоту РФ, тому що, уявіть, два бронекатери і один рейдовий буксир, який після таранів втратив хід, йшов лише однією бойовою машиною, друга була втрачена", - заявив командувач ВМС.

За його словами, українські човни переслідували, за доповіддю командирів катерів, 10 кораблів різних класів – 2 корабля Чорноморського флоту, 2 катери Чорноморського флоту, решта – кораблі ФСБ.

"Є запис командира корабля "Бердянська", де він указує: "Я не роблю протиправні дії, я не повертаю свої установки проти вас. Я вихожу в чисте море". У відповідь він отримав по курсу чергу з 30-метрової гармати ПСКР "Ізумруд", а потім була проведена черга на ураження. В результаті цього три людини поранені від осколків, у тому числі командир. Вони перебувають в керченській лікарні", - сказав Воронченко.

Він водночас не зміг підтвердити чи спростувати інформацію про те, що українці застосовували зброю.

"Я не можу підтвердити цей факт, але, скоріш за все, зброя не була застосована, а був фізичний супротив під час захоплення російським спецназом, який був передислокований у район селища Завєтноє – це південна частина... півострова, і був передислокований на ПСКР "Дон", який є базою для розташування цього спецназу", - додав він.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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