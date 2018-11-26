Командующий ВМС: украинские судна не провоцировали корабли ФСБ

"Когда мы выходили в открытое море, мы не провоцировали ФСБ и катера Черноморского флота РФ, потому что, представьте, два бронекатера и один рейдовый буксир, который после таранов потерял ход, шел только одной боевой машиной, вторая была потеряна", - заявил командующий ВМС.

По его словам, украинские лодки преследовали, по докладу командиров катеров, 10 кораблей различных классов - 2 корабля Черноморского флота, 2 катера Черноморского флота, остальные - корабли ФСБ.

"Есть запись командира корабля "Бердянска", где он указывает: "Я не делаю противоправных действий, я не разворачиваю свои установки против вас. Я выхожу в чистое море". В ответ он получил по курсу очередь с 30-метровой пушки ПСКР "Изумруд", а затем была проведена очередь на поражение. В результате этого три человека ранены от осколков, в том числе командир. Они находятся в керченской больнице", - сказал Воронченко.

Он в то же время не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что украинцы применяли оружие.

"Я не могу подтвердить этот факт, но, скорее всего, оружие не было применено, а было физическое сопротивление при захвате российским спецназом, который был передислоцирован в район поселка Заветное - это южная часть... полуострова и был передислоцирован на ПСКР "Дон", который является базой для размещения этого спецназа", - добавил он.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.