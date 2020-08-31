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В Беларуси задержали члена президиума Координационного совета

Киев • УНН

 • 19336 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В столице Беларуси, Минске, 31 августа сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля задержали одну из семи членов президиума Координационного совета Лилию Власову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канале Координационного совета.

В Беларуси задержали члена президиума Координационного совета

Отмечается, что перед задержанием в доме Власовой были проведены обыски.

“Сегодня около 15:00 была задержана Лилия Власова, член Президиума Координационного Совета и основатель одной из первых юридических компаний в Беларуси. Показательно, что Лилия Власова является одним из самых известных медиаторов как в Беларуси, так и за рубежом”, — говорится в сообщении.

Как пишет “Радио Свобода”, бывший министр культуры и член Координационного совета Павел Латушко рассказал, что задержание произошло накануне расширенного заседания совета. До этого Власову увезли на допрос по факту “участии в несанкционированном митинге”, который состоялся накануне.

В свою очередь, в качестве свидетеля по делу о “призывы к захвату власти” на допрос в Следственный комитет республики вызвали представителя Координационного совета Антона Родненкова.

Отмечается, что двое членов президиума Координационного совета ранее были арестованы на 10 суток, по меньшей мере шесть из семи — допросили.

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Координационный совет был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. В президиум этого совета вошли писательница Светлана Алексиевич, дипломат Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сопредседатель “Белорусской христианской демократии” Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевские, координатор штаба Бабарыка и соратница Тихановской Мария Колесникова.

Генпрокуратура Беларуси по факту создания Координационного совета возбудила уголовное дело про “захват власти”.

В Беларуси с дня президентских выборов 9 августа ежедневно продолжаются массовые протесты против объявленной победы на них действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок подряд. Силовики прибегают к репрессиям против инициаторов и участников протестов.

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В Минске и других городах Беларуси накануне прошла очередная массовая акция протеста против фальсификации выборов. МВД сообщало, что на марше силовики задержали 140 человек.

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