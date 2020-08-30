Нагадаємо, сьогодні в Мінську та інших містах Білорусі проходить Марш миру і незалежності.
Кількість затриманих на протестах у Мінську зросла до 140
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Під час протестних акцій у столиці Білорусі правоохоронці затримали вже 140 учасників демонстрацій. Про це прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова повідомила у коментарі "ТАСС", передає УНН.
“На даний момент кількість затриманих зросла до 140 осіб. Затримання проходило в рамках адміністративного процесу”, — сказала Чемоданова.
Раніше УНН повідомляв про 125 затриманих.
За її словами, наразі ситуація стала спокійнішою. “Обстановка стала набагато спокійніше, людей на вулицях менше. Вона контрольована”, — повідомила речниця білоруського МВС.