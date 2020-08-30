Количество задержанных на протестах в Минске выросло до 140

“На данный момент количество задержанных возросло до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса”, — сказала Чемоданова.

Ранее УНН сообщал про 125 задержанных.

По ее словам, сейчас ситуация стала спокойнее. “Обстановка стала гораздо спокойнее, людей на улицах меньше. Она контролируется”, — сообщила пресс-секретарь белорусского МВД.

Напомним, сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш мира и независимости.