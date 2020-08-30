Напомним, сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш мира и независимости.
Количество задержанных на протестах в Минске выросло до 140
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Во время протестных акций в столице Беларуси правоохранители задержали уже 140 участников демонстраций. Об этом пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила в комментарии "ТАСС", передает УНН.
“На данный момент количество задержанных возросло до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса”, — сказала Чемоданова.
Ранее УНН сообщал про 125 задержанных.
По ее словам, сейчас ситуация стала спокойнее. “Обстановка стала гораздо спокойнее, людей на улицах меньше. Она контролируется”, — сообщила пресс-секретарь белорусского МВД.