У Білорусі викликали на допит двох членів ради опозиції: серед них нобелівська лауреатка

“Нобелівського лауреата Світлану Алексієвич і ексдиректора Купалівського театру Павла Латушко, які є членами президії Координаційної ради, викликали на допит у кримінальній справі в Слідчий комітет”, — йдеться в повідомленні з посиланням на пресслужбу ради.

Також повідомляється, що Павла Латушка як свідка запросили в СК країни 24 серпня о 10 годині. Світлану Алексієвич — 25 серпня о 14:00.

Нагадаємо, бійці білоруського ОМОНу затримали довірену особу Світлани Тіхановської Ольгу Ковалькову і члена Координаційної ради опозиції Сергія Дилевського на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ).