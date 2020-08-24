У Білорусі викликали на допит двох членів ради опозиції: серед них нобелівська лауреатка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Білорусі у кримінальній справі про діяльність Координаційної ради опозиції на допит як свідків викликали нобелівського лауреата Світлану Алексієвич і ексдиректора Купалівського театру Павла Латушка. Про це повідомляє УНН, посилаючись на TUT.BY.
“Нобелівського лауреата Світлану Алексієвич і ексдиректора Купалівського театру Павла Латушко, які є членами президії Координаційної ради, викликали на допит у кримінальній справі в Слідчий комітет”, — йдеться в повідомленні з посиланням на пресслужбу ради.
Також повідомляється, що Павла Латушка як свідка запросили в СК країни 24 серпня о 10 годині. Світлану Алексієвич — 25 серпня о 14:00.
Нагадаємо, бійці білоруського ОМОНу затримали довірену особу Світлани Тіхановської Ольгу Ковалькову і члена Координаційної ради опозиції Сергія Дилевського на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ).