В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

"Ольга Ковалкова и Сергей Дылевский были задержаны на КПП МТЗ", - пишет "Еврорадио" со ссылкой пресс-службу объединенного штаба Светланы Тихановской.

Дылевский и Ковалькова члены президиума Координационного совета оппозиции.

"Но теперь они в автозаке", - говорится в сообщении.