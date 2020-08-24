В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Бойцы белорусского ОМОНа задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Об этом сообщает белорусское "Еврорадио", передает УНН.
"Ольга Ковалкова и Сергей Дылевский были задержаны на КПП МТЗ", - пишет "Еврорадио" со ссылкой пресс-службу объединенного штаба Светланы Тихановской.
Дылевский и Ковалькова члены президиума Координационного совета оппозиции.
"Но теперь они в автозаке", - говорится в сообщении.