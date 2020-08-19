Протести у Білорусі: координаційна рада при Тіхановській утворила президію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Координаційна рада при опозиційному кандидаті у президенти Білорусі Світлані Тіхановській утворила президію із семи осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Наша Ніва".
"Координаційна рада при Тіхановській утворила президію із 7 осіб:
▪️ Світлана Алексієвич (лауреат Нобелівської премії з літератури),
▪️ Ольга Ковалькова (довірена особа Тіхановської),
▪️ Марія Колеснікова (штаб Віктора Бабарика),
▪️ Павло Латушко (екс-міністр культури, дипломат),
▪️ Максим Знак (адвокат Віктора Бабарика, а згодом юрист спільного персоналу),
▪️ Сергій Ділевський (протестувальник Мінського тракторного заводу),
▪️ Лілія Власова (міжнародний юрист, медіатор)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська перед зустріччю глав держав ЄС виступила зі зверненням, у якому закликає європейських лідерів не визнавати підсумки президентських виборів у Білорусі.