Протесты в Беларуси: координационный совет при Тихановской создал президиум
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Координационный совет при оппозиционном кандидате в президенты Беларуси Светлане Тихановской создал президиум из семи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Наша Нива".
"Координационный совет при Тихановской создал президиум из 7 человек:
▪️ Светлана Алексиевич (лауреат Нобелевской премии по литературе),
▪️ Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской),
▪️ Мария Колесникова (штаб Виктора Бабарыка),
▪️ Павел Латушко (экс-министр культуры, дипломат),
▪️ Максим Знак (адвокат Виктора Бабарыка, а впоследствии юрист общего персонала),
▪️ Сергей Дилевский (протестующий Минского тракторного завода),
▪️ Лилия Власова (международный юрист, медиатор)", - говорится в сообщении.
Напомним, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перед встречей глав государств ЕС выступила с обращением, в котором призывает европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси.