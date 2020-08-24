У Мінську затримали двох членів координаційної ради опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Бійці білоруського ОМОНу затримали довірену особу Світлани Тіхановської Ольгу Ковалькову і члена Координаційної ради опозиції Сергія Дилевського на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ). Про це повідомляє білоруське "Еврорадио", передає УНН.
"Ольга Ковалкова і Сергій Дилевський були затримані на КПП МТЗ", - пише "Еврорадио" з посиланням прес-службу об'єднаного штабу Світлани Тіхановської.
Дилевський і Ковалькова є членами президії Координаційної ради опозиції.
"Але тепер вони в автозаку", - сказано в повідомленні.